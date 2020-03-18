С 1 мая в Украине проведут индексацию пенсий, а с 1 апреля пенсионерам, которые получают до 5 тыс. гривен добавят по тысяче гривен.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего уже традиционного вечернего обращения к гражданам по поводу борьбы с коронавирусом.

Как отмечает Телеграм-канал "Политика Страны", индексацию пенсий должны были провести еще 1 марта, но Кабмин тогдашнего премьера Алексея Гончарука ее не провел.

Однако это решение закономерное, так как в результате девальвации гривни бюджет будет выполняться, несмотря на надвигающийся экономический коллапс.

"Но это, конечно, будет выполнение в гривне. Про долларовый эквивалент промолчим", - пишет канал.

Напомним, Зеленский пообещал "коронавирусную" доплату пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен.