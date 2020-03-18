Ранее считалось, что дети легче взрослых переносят заражение коронавирусом. Однако сейчас установлено, что коронавирусная инфекция COVID-19 может протекать у малышей в тяжелой форме.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Марии Ван Керкхове

На пресс-конференции в Женеве чиновница сказала, что дети подвержены заболеванию и заражаются COVID-19, хотя это и происходит реже, чем у взрослых. Более того, уже зафиксирован летальный случай с ребенком в Китае.



"В целом, большая часть детей, которые заболеют, перенесут заболевание в легкой форме, но это не универсально. Мы знаем о том, что в Китае у нескольких детей болезнь протекала в тяжелой форме, и один ребенок умер. Таким образом, мы должны подготовиться к тому, что у детей может быть тяжелая форма заболевания, но в целом они легко его переносят", – заявила Керкхове.

Как сообщала "Страна", в Украине коронавирус выявили у троих детей: 10 лет, возрастом год и десять месяцев и шесть месяцев.

Мы также приводили заявление ВОЗ о начале первых испытаний вакцины против коронавируса.