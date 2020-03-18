Коронавирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Быстрее разлетаются фейки к нему. Страшилки о 400 000 больных смертельно опасным вирусом в Украине - ложь.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своейм обращении к украинцам, опубликованном в соцсети.

Президент озвучил статистику по заболеваемости по состоянию на утро 18 марта в Украине: 14 случаев заболевания COVID-19. 10 - в Черновицкой области, 3 - в Киевской и один - в Житомирской и напомнил, что два из случаев летальные.

Также он призвал украинцев доверять только официальным источникам информации - официальным страницам Минздраву, правительства, Верховной Рады и Офиса Президента Украины.

"Отдельно хочу обратиться к работникам сферы образования. Всем вам рекомендуется максимально перейти на дистанционную форму работы. Средняя заработная плата за время карантина будет сохранена и выплачена вам", - заявил Зеленский.

Он еще раз призвал украинцев, особенно пожилых людей, без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома.

Основные тезисы:

- украинцев будут эвакуировать из других стран. Вылетел борт из Вены, собираются забрать и со Шри-Ланки,

- пенсионерам дадут доплаты в размере 1000 с апреля (для тех у кого пенсия меньше 5000 гривен), а с мая проиндексируют пенсии,

- законом по борьбе с коронавирусом предусмотрен запрет банкам начислять пеню,

- все люди, с которыми контактировал нардеп Шахов вычислены и отправлены на самоизоляцию.

Ранее "Страна" писала о том, что Израиль решил полностью закрыть границы для иностранцев из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что одним из главных рассадников коронавируса в Европе стал бар на австрийском курорте.