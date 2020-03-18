С четверга, 19 марта, в так называемой "ДНР" вводят карантин в школах из-за угрозы коронавируса. Учащиеся перейдут на дистанционное обучение. Об этом "Стране" сообщили местные педагоги.

Карантин планировали ввести еще сегодня, однако в последний момент чиновники передумали.

Учиться удаленно школьники Донецка будут всего два дня: в четверг и в пятницу. А с понедельника, 23 марта, в "ДНР" начинаются недельные весенние каникулы.

После возвращения с каникул карантинный режим все еще будет действовать. Дистанционное обучение пока продлят до 1 апреля.

Напомним, на подконтрольной Киеву территории детские садики, школы и вузы закрылись на карантин с 12 марта. Он продлится до 3 апреля.

Как писала "Страна", некоторые местные власти сопротивлялись такому решению центра. Например, мэр Харькова не хотел закрывать учебные заведения. Однако в итоге вынужден был пойти на эту меру.