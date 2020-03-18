Медики приступили к первому тестированию вакцины от нового коронавируса COVID-19.

Об этом в среду заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции ВОЗ в Женеве, передает "Интерфакс".

"Началось первое испытание вакцины, всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение", - заявил Гебрейесус.

"Мы благодарим исследователей по всему миру, которые собрались вместе для того, чтобы системно подойти к оценке экспериментальной терапии", - добавил он.

Также Гебрейусус сообщил, что ВОЗ организует исследование методов лечения коронавируса.

"ВОЗ и партнеры организуют исследование во многих странах, в ходе которого сравниваются еще не протестированные методы лечения", - отметил гендиректор ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, к исследованию присоединились такие страны, как Аргентина, Бахрейн, Канада, Франция, Иран, Норвегия, Южная Африка, Испания, Швейцария и Таиланд.

Он отметил, что с помощью такого исследования возможно выявить самый эффективный метод лечения последствий заражения новым коронавирусом.

По состоянию на 18 марта, в мире выявлено более 208 тыс. зараженных коронавирусом, более 8000 скончались. Более 83 тыс. инфицированных выздоровели, около 117 тыс. зараженных на данный момент проходят лечение.

Ранее сообщалось, что Италия начала испытания вакцины от коронавируса на животных.

Также мы писали, что в США волонтерам-добровольцам ввели экспериментальную вакцину от Covid-19.