Владимир Зеленский выступил с традиционным уже вечерним обращением к украинцам по поводу борьбы с коронавирусом. Приводим его главные заявления.

Как идет эвакуация украинцев

Президент начал с того, что сегодня, 18 марта, выполняются 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11 тысяч наших граждан, которые застряли в Австрии и на Шри-Ланке.

Президентский борт заберет из Вены женщин и детей. А дальше спецпоезда будут забирать украинцев из Польши.

Специальный транспорт будет доставлять на работу работников критической для страны инфраструктуры.

Что будет с кредитами банкам

Зеленский заявил, что сегодня подписал "закон о коронавирусе", напомнив, что в нем запрещается взимать пени и проценты за просрочку кредитов на время карантина.

Про курс доллара, который бьет антирекорды, президент не сказал ничего.

Зеленский и гигиена

Потом президент перешел к гигиене. После контакта с животными и использования денег Зеленский призвал мыть руки 30 секунд и обрабатывать их спиртосодержащими средствами.

Также он дал несколько похожих советов - не пожимать руки, не обниматься и так далее.

Говоря о фейках, которые идут вокруг коронавируса, Зеленский заявил, что новость о 400 тысячах заболевших в Украине - вранье.

Пенсии и зарплаты

Президент также призвал жаловаться в полицию, если на предприятии вас пытаются уволить или уйти в отпуск за свой счет.

С 1 апреля пенсионерам с пенсией до 5000 тысяч гривен добавят + 1000 грн. А с 1 мая проведут индексацию пенсий.

Шахов и кнопкодавы

Зеленский также упомянул случай с депутатом Шаховым. Он, напомним, заболел коронавирусной инфекцией.

"Вчера в системе Рада была зарегистрирована карточка Шахова. К счастью, его самого в зале не было. Его коллеги кнопкодавили. Установлен список людей, с которым он контактировал, они пройдут тест на коронавирус", - заявил президент.

Школьников будут учить онлайн

Он также пообещал, что студентов не будут выселять из общежитий. "Этот вопрос на контроле у премьер-министра. Если вас будут выселять, покажите им это видео и документ на сайте Кабмина".

Со следующей недели будет запущена система дистанционного онлайн-обучения для учеников с 5 по 11 класс.

В конце президент дал ссылку на виртуальные туры по украинским музеям под открытым небом. Чтобы как-то развлечься в каратнин.