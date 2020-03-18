После выхода данных о росте запасов нефти в США цены на эталонные марки сырья продолжают заметно снижаться.

На лондонской бирже ICE Futures к 16:36 по Киеву в среду, 18 марта, цена майских фьючерсов на Brent составляла $26,73 за баррель, что на $2 (6,96%) ниже уровня предыдущей сессии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на $3,4 (12,62%) - до $23,55 за баррель. А фьючерсы на Brent по состоянию на 19:34 по Киеву и вовсе просели ниже $25 за баррель - до $24,98.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,954 млн баррелей, увеличившись восьмую неделю подряд. Между тем, по данным Минэнерго, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 6,18 млн баррелей, дистиллятов - на 2,94 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 563 тыс. баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 421 тыс. баррелей, бензина - на 7,8 млн баррелей, дистиллятов - на 3,6 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозировал увеличение запасов нефти на 2,6 млн баррелей.



Напомним, что в среду в течение дня цена на Brent упала ниже $27 за баррель, до уровня 2002 года. Также до 18-летнего минимума опустилась и WTI.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $2,80 (10,39%) - до $24,15 за баррель. Как отмечает CNBC, цена WTI в ходе торгов опускалась до $23,60, минимального уровня с апреля 2002 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп приказал купить для стратегического запаса огромные объемы нефти пока цены на нее низкие.