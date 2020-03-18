Правительство Польши подготовило "антикризисный щит" - пакет мер, подготовленный для поддержки польских предпринимателей в условиях пандемии COVID-19. Главная цель мер - ограничение негативного влияния на национальную экономику коронавируса и карантинных ограничений.

Об этом сообщает издание TVP.info.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о создании специального пакета после заседания Совета министров, созванного президентом. Проект получил название "Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией SARS-Cov-2". Ориентировочная стоимость антикризисного пакета - рекордные в истории страны 212 миллиардов злотых (52 млрд долларов).

С помощью пакета мер власти хотят обезопасить бизнес-сектор и финансовую систему. Кроме прочего пакет включает следующие меры:

финансирование 40% расходов компаний, испытывающих проблемы, но не увольняющих работников;

государственная помощь компаниям на выплату зарплат работникам, чтобы те не были ниже минималки;

выплата единовременных пособий в размере около 2000 злотых (13 тысяч грн) работающим по контрактам;

кредитные выходные в банках;

продление займов на оборотный капитал;

выделение низкопроцентных кредитом малым предприятиям;

отсрочка или рассрочка взносов социального страхования для предпринимателей;

выделение дополнительных средств службе здравоохранения для борьбы с эпидемией;

создание государственного инвестиционного фонда в размере 30 миллиардов злотых для стимулирования экономики за счет государственных инвестиций в инфраструктуру, дороги, больницы, школы, диджитализацию, энергетику и биотехнологии;

автоматическое продление виз и разрешений на работу гражданам Украины.

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