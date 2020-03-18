В среду, 18 марта, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 27,39 грн/$1 с 27,08 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,37-27,41 грн/$1. Курс национальной валюты на межбанке продолжил снижаться, несмотря на укрепление на открытии рынка до 27,03 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

На наличном рынке курс гривни после минимального снижения в середине дня среды до 27,26-28,65 грн/$1 (купля-продажа), ближе к вечеру укрепился до уровня вторника - 27,23-28,54 грн/$1.

На "сером" рынке 18 марта курс нацвалюты немного вырос до 27,82-28,17 грн/$ с 27,85-28,41 грн/$ во вторник вечером.

Банки также укрепили курс при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют очень большие спрэды. Например, monobank - до 27,21-28,31 грн/$1 (с 27,71-28,97 грн/$1 во вторник вечером), ПриватБанк - до 27,2-28,3 грн/$1 (с 27,7-29,2 грн/$1), Ощадбанк - до 27,0-28,5 грн/$1 (с 27,5-28,8 грн/$1). Вместе с тем Райффайзен банк Аваль снизил до 27,2-28,6 грн/$1 (с 27,1-28,1 грн/$1).

Нацбанк Украины ослабил официальный курс нацвалюты на 19 марта до 27,2685 грн/$1 с 27,0566 грн/$1 на 18 марта.

По данным центробанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 18 марта снизился до 27,24 грн/$1 с 27,03 грн/$1 днем ранее.

Также Нацбанк установил официальные курсы гривни по отношению к иностранным валютам на 19 марта 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар - 16,0312

BYN 1 белорусский рубль - 11,0987

EUR 1 ЕВРО - 29,7936

PLN 1 польский злотый - 6,6261

CAD 1 канадский доллар - 18,8527

ILS 1 новый израильский шекель - 7,1216

RUB 10 российских рублей - 3,4175

GBP 1 фунт стерлингов - 32,3391

CZK 1 чешская крона - 1,0966

CHF 1 швейцарский франк - 28,2531

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,8755

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 16 марта составил 673 млн в долларовом эквиваленте в том числе $601,7 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что цена на нефть достигла 17-летнего минимума.

Также мы сообщали, что "Приватбанк" переводит продажу валюты в онлайн.