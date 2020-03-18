Сегодня, 18 марта, одним из самых популярных запросов в Интернете от украинцев стала фраза: "Карантин продлили до лета". Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends.

"Страна" отвечает на этот вопрос для читателей.

Официальные ограничительные меры в Украине действуют до 3 апреля. Такое решение приняло правительство и никаких новых вводных на момент подготовки заметки нет.

Сообщение о том, что карантин в стране продлили до лета - неправда.

С официальным опровержением этого выступило Минобразования Украины.

"Если сроки карантина изменятся, это также будет определено нормативно-правовым актом, который будет опубликован на сайте и в соцсетях министерства", - сказано в сообщении чиновников.

В целом же, как писала "Страна", в последние дни в Интернете распространилось много фейков.

Например, о том, что в Одессе вместо воды в трубах по ночам будет течь виски или самогон. Или же, что детям запрещено появляться на улице, иначе родителям грозит штраф или от 2 до 5 лет тюрьмы. Все это тоже неправдивая информация. Подборку таких фейков читайте в нашем материале.