Карантин в Украине 2020. Фото из открытых источников

Сегодня, 18 марта, одним из самых популярных запросов в Интернете от украинцев стала фраза: "Карантин продлили до лета". Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends. 

"Страна" отвечает на этот вопрос для читателей. 

Официальные ограничительные меры в Украине действуют до 3 апреля. Такое решение приняло правительство и никаких новых вводных на момент подготовки заметки нет. 

Сообщение о том, что карантин в стране продлили до лета - неправда. 

С официальным опровержением этого выступило Минобразования Украины. 

"Если сроки карантина изменятся, это также будет определено нормативно-правовым актом, который будет опубликован на сайте и в соцсетях министерства", - сказано в сообщении чиновников. 

В целом же, как писала "Страна", в последние дни в Интернете распространилось много фейков.

Например, о том, что в Одессе вместо воды в трубах по ночам будет течь виски или самогон. Или же, что детям запрещено появляться на улице, иначе родителям грозит штраф или от 2 до 5 лет тюрьмы. Все это тоже неправдивая информация. Подборку таких фейков читайте в нашем материале

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