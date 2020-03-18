Священный Синод Украинской Православной Церкви утвердил текст молитвы и прошения, которые нужно произносить за Божественной литургией в течение периода коронавирусного карантина.

Об этом в среду, 18 марта, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Канцелярию Киевской Митрополии.

Кроме того, Синод благословил завершать богослужения молебнами, окроплением святой водой и колокольным звоном. Текст Обращения Священного Синода по церковной жизни в условиях распространения коронавируса COVID-19 будет оглашен в воскресенье, 22 марта, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви.

Священный Синод призвал духовенство и верующих внимательно относиться к решениям и рекомендациям Министерства здравоохранения Украины и органов государственной власти по противоэпидемическим мероприятиям и ограничениям.

Как отметили члены Синода, в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, требующей дополнительных ограничений, епархиальным архиереям необходимо согласовывать свои решения с Предстоятелем УПЦ.

Молитва во время губительного поветрия и смерносныя заразы

Бо́же Вели́кий и Вы́шний, Благоутро́бный и Человеколюби́вый Влады́ко, услы́ши нас недосто́йных рабо́в Твои́х, во мно́жестве ми́лости Твоея́ и низпосли́ нам по́мощь Твою́ во вре́мя наше́ствия боле́зни губи́тельныя на род челове́ческий, Твое́ю Кро́вию иску́пленный.

Ве́мы Го́споди, яко согреши́хом пред Лице́м Твои́м и грехо́м на́шим несть числа́ . Но умилосе́рдися и отврати́ от нас гнев Твой пра́ведный на ны дви́жимый. Не прогне́вайся на ны зело́ , Ты бо рекл еси́ , яко ра́дость быва́ет на небеси́ о еди́ном гре́шнице ка́ющемся. Приими́ ны́не и на́ше покая́ние, сле́зы и смире́нныя моли́твы возноси́мыя из глубины́ серде́ц на́ших пред святы́м олтаре́м Твои́м.

О́тче щедро́т, Бо́же вся́кого утеше́ния, укрепи́ ны моли́твами Преблагослове́нныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, си́лою Честна́го и Животворя́щего Креста́ , свята́го великому́ченика и цели́теля Пантелеи́мона, святителя Луки, исповедника Кры́мскаго, святы́х враче́й и цели́телей на́ших: Ага́пита, Дамиа́на, Ипа́тия Пече́рских и Все́х святы́х земли́ на́шея и прекрати́ боле́зненное пове́трие и отжени́ от нас вся́кую боле́знь и не́мощь, да изба́вльшеся от вся́кия напа́сти Руко́ю Твое́ю кре́пкою, порабо́таем Ти со вся́ким благодаре́нием. Да я́ко и ны́не причаща́ющеся Твоего́ неизглаго́ланнаго Человеколю́бия, пое́м и сла́вим Тя, Творя́щаго вели́кая и чу́дная, сла́вная же и изря́дная.

Я́ко Ты еси́ Исто́чник исцеле́ний, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Проханя на сугубiй Єктенії

Милостивно призри, Господи, на недуги и болезни людей Твоих, и умилосердися, мы бо в покаянии Тебе исповедающеся зовем, скоро услыши нас и помилуй.

Еще́ мо́лимся, о е́же прия́ти Бо́гу покая́ние нас, гре́шных рабо́в Свои́х, и очи́стити нас от грехо́в на́ших, и беззако́ния на́ша отъя́ти от нас; рце́м вси: Го́споди, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Еще́ мо́лимся Тебе́ , Го́споду Бо́гу на́шему, о е́же яви́ти нам ми́лости Своя́ вели́кия и уста́вити боле́зненное пове́трие сие́, неду́гующих же исцели́ти и здра́вие пода́ти; мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Скриншот: Facebook/Центр інформації УПЦ

Напомним, заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви состоялось сегодня в Киево-Печерской лавре.

Как мы писали, в УПЦ рассказали, как меняется работа на время карантина.

Также сообщалось, что Папа Франциск I вышел в обезлюдевший Рим и помолился в пустой базилике за прекращение пандемии коронавируса.