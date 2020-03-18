Киевская полиция проводит рейды в жилмассиве Позняки. Правоохранители проверяют соблюдение режима карантина. Многие заведения формально закрыты, но подпольно принимают клиентов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Канал пишет, что бары, тренажерные залы и салоны красоты используют опыт работы нелегальных казино.

На столичных Позняках полиция проверяет, работают ли кафе, салоны красоты, спортзалы. Киевляне говорят, что многие заведения (например, салоны красоты) перенимают опыт игорного бизнеса и работают в режиме "для своих", запуская постоянных клиентов с чёрного входа.

Ранее "Страна" писала, что в столице в связи с закрытием метрополитена из-за режима карантина 18 марта случился транспортный коллапс. Мегаполис стоит в пробках.

Мы также рассказывали, что в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации.