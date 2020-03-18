Власти Израиля приняли решение закрыть въезд для иностранных граждан, даже для тех кто имеет место для двухнедельного карантина.

Об этом в среду, 18 марта, сообщает Управление по вопросам народонаселения и миграции.

Напомним, 9 марта Израиль в связи с распространением коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех людей, въезжающих в страну. И для граждан Израиля, и для иностранцев.

Как сообщалось, ранее правительство Израиля постановило, что все иностранные туристы должны находиться в гостиницах и не выходить на улицу. А территорию страны нужно покинуть при первой возможности.

Также вчера Министерство здравоохранения Израиля призывало граждан не выходить из дома из-за коронавируса. А если вышли - делать это на короткое время и держать дистанцию.