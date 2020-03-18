Синоптики сообщили, как прогреется воздух в Украине 19 марта. Карта погоды
В четверг, 19 марта, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Ночные морозы еще придут на левобережье страны, но днем воздух на всей территории прогреется до +14-17 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Ближайшей ночью температура воздуха от -1 до +4 градусов, в восточных регионах, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях - до -7.
Днем в четверг ожидается потепление до +17 градусов на правобережье и до +15 - на левом берегу Украины. В Карпатах +7-12 градусов.
Фото: facebook.com
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