В четверг, 19 марта, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Ночные морозы еще придут на левобережье страны, но днем воздух на всей территории прогреется до +14-17 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Ближайшей ночью температура воздуха от -1 до +4 градусов, в восточных регионах, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях - до -7.

Днем в четверг ожидается потепление до +17 градусов на правобережье и до +15 - на левом берегу Украины. В Карпатах +7-12 градусов.

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