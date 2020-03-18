Бывший гаишник собрался украсть для выкупа экс-судью Высшего хозсуда. Фото
В среду, 18 марта 2020 года, в Кировоградской области силовики пресекли попытку похищения бывшего судьи Высшего хозсуда, вероятно с целью вымогательства.
Об этом пишет пресс-служба Офиса прокурора.
По версии следствия, бывший руководитель районного отдела ГАИ, с целью собственного обогащения, мог разработать план по похищению бывшего чиновника суда с целью дальнейшего вымогательства денежных средств с его семьи.
Следствие считает, что указанное лицо привлекло к этому еще одного жителя области. По данным следствия, вместе они требовали у сожительницы судьи - работницы Верховного Суда Украины, 300 тыс долл США.
Сейчас один из указанных лиц задержан. Готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.
В уголовном производстве продолжаются первоочередные следственные действия и устанавливается круг лиц причастных к преступлению.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Фото: gp.gov.ua
Напомним, что под Кропивницким обнаружили обезглавленный труп возле стога сена.
Также мы писали о том, что юноша провалился в шахту лифта недостроенного дома в Кропивницком.