В среду, 18 марта 2020 года, в Кировоградской области силовики пресекли попытку похищения бывшего судьи Высшего хозсуда, вероятно с целью вымогательства.

Об этом пишет пресс-служба Офиса прокурора.

По версии следствия, бывший руководитель районного отдела ГАИ, с целью собственного обогащения, мог разработать план по похищению бывшего чиновника суда с целью дальнейшего вымогательства денежных средств с его семьи.

Следствие считает, что указанное лицо привлекло к этому еще одного жителя области. По данным следствия, вместе они требовали у сожительницы судьи - работницы Верховного Суда Украины, 300 тыс долл США.

Сейчас один из указанных лиц задержан. Готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.

В уголовном производстве продолжаются первоочередные следственные действия и устанавливается круг лиц причастных к преступлению.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Фото: gp.gov.ua

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