Сотни инфицированных коронавирусом людей минимум в четырех западноевропейских странах заразились на тирольском курорте Ишгль (Австрия). Курорт признан одним из главных очагов распространения COVID-19 в Европе.

Об этом сообщает издание DW.

Ишгль - городок в федеральной земле Тироль, который считается самым тусовочным местом в Альпах и притягивает тысячи туристов. Особенно популярен он среди немецких, скандинавских и российских любителей горнолыжного отдыха. В конце февраля - начале марта он превратился в крупный очаг распространения коронавируса.

Казалось бы, высоко в горах, где люди целый день находятся на свежем воздухе, сохраняя на трассах большую дистанцию, трудно заболеть. Однако после катания в Ишгле принято посещать апре-ски (от французского аprès-ski - "после лыж") - ночные тусовки в барах, дискотеках и ресторанах.

Там-то туристы и передавали друг другу вирус. А возможным его источником стал 36-летний бармен-немец в заведении "Kitzloch". Уже точно установлено, что непосредственно от него заразились 15 человек.

29 февраля с курорта приехал в Рейкьявик гражданин Исландии. 1 марта взятая у него проба на коронавирус оказалась положительной. Вскоре такой же результат показали пробы 14 пассажиров, прилетевших с ним одним рейсом авиакомпании Icelandair. Эти туристы тоже отдыхали в Ишгле.

В итоге 5 марта власти Исландии включили тирольский курорт в список зон риска наряду с китайским Уханем и Ираном.

В Норвегии 7 марта коронавирус нашли у группы туристов, также побывавших в Ишгле. На следующий день в Норвегии объявили, что из 1198 инфицированных на тот момент жителей страны 491 заразились в Австрии, большинство - на курортах долины Пазнаун, к которым относится Ишгль.

К 17 марта привезенный из Австрии вирус распространился по Германии. В одном только Гамбурге насчитывалось свыше 80 человек, история заражения которых так или иначе связана с Ишглем. А в Дании таких больше 100.

Дания объявила тирольские курорты зоной риска 9 марта, Германия - 13 марта.

Как сообщала "Страна", Европа обошла Азию и лидирует по количеству смертей от коронавируса.

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