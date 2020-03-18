Работа общественного транспорта будет ограничена в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа. Нововведение будет действовать с 19 марта и до окончания карантина, введенного из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте Луцкого городского совета.

Уточняется, решение принято исполнительным комитетом горсовета.

"Транспортное средство - место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ - оставаться дома ", - говорит и.о. мэра Луцка Григорий Пустовит.

По словам первого заместителя городского головы Григория Недопада, сейчас идет процесс организации проезда к рабочим местам медработников и критически важных структур за счет городского бюджета.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львовской области полиция будет останавливать украинцев и задавать вопрос, куда они едут.

Также мы сообщали, что появилось видео, как с улиц Львова из-за карантина исчезли люди.