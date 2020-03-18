Причиной смерти 33-летней жительницы Черновицкой области был не коронавирус. Тяжелые симптомы у женщины не присущи инфекционному заболеванию COVID-19.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации со ссылкой на медиков.

Женщина, скончавшаяся 16 марта в инфекционном отделении областной больницы, имела сложную патологию нервной и эндокринной системы, а также поражения легких. Однако легочной недостаточности у нее не было. Об этом заявила заместитель главного врача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольга Снигуряк.

В то же время уже после смерти поступили результаты анализов молодой женщины, которые подтвердили у покойной коронавирус.

"Причина смерти - судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияния в мозг. Пациентку доставили в наше отделение, потому что она имела несколько повышенную температуру, а ее муж недавно вернулся из Италии. Считаем, что коронавирус в этой ситуации был сопутствующей патологией, к летальному исходу привел не он", - пояснила Снигуряк.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак добавила, что муж покойной переболел новым вирусом в легкой форме дома, к медикам он не обращался. У него взяли анализы на COVID-19. Мужчина чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции.

В целом умершая контактировала с пятью лицами. У некоторых из них есть признаки вирусного заболевания, они госпитализированы.

Как сообщают украинские СМИ, 18 марта полиция открыла уголовное производство по факту смерти женщины. В Единый реестр досудебных расследований внесена информация по ст. 140 УК (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

"Страна" подробно рассказывала о последних днях умершей.

Напомним, первой жертвой коронавируса в Украине стала пенсионерка из Радомышля Житомирской области.