Авиакомпания "Ryanair" собирается отменить большинство своих рейсов из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает в среду, 18 марта, The Irish Times.

Как сообщается, в течение 18-24 марта число рейсов сократят более чем на 80%. Сохранить планируют "очень небольшое количество рейсов для сохранения жизненно важного сообщения, преимущественно между Британией и Ирландией". "Все клиенты, которых коснется это решение, получат электронное письмо, в котором им предложат возможные варианты", - сообщили в компании.

Как отмечается, компания продолжит тесное сотрудничество с министерствами иностранных дел всех стран ЕС для организации возвращения на родину их граждан. Исполнительный директор компании Майкла О'Лири заявил, что Ryanair может продержаться длительное время, даже если не будет осуществлять рейсы.

На прошлой неделе ряд европейских стран полностью или частично закрыли авиасообщение для противодействия распространению коронавируса.

Как сообщалось, авиакомпания "Белавиа" до мая отменила рейсы в Россию.

Также мы писали, что туроператоры и авиакомпании отказываются возвращать деньги украинцам за отмененные туры и рейсы.