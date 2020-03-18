На видео попало, как по пустынным улицам Львова ездит автомобиль с громкоговорителем и от имени горсовета информирует население о том, как нужно себя вести в условиях карантина и соблюдать дисциплину.

"Просим вас без необходимости не выходить на улицу, не посещать места скопления людей, придерживаться дистанции между людьми не меньше двух метров. В зоне повышенной опасности лица в возрасте более 60 лет. Сберегите жизнь своим близким! Побеспокойтесь, чтобы старшие люди находились дома и были обеспечены всем необходимым. Остановить опасный вирус можем лишь дисциплиной и ответственностью", - говорится в обращении к населению.

Напомним, Львов один из первых городов в Украине 16 марта объявил о закрытии на карантин. С понедельника во Львове закрыты все учреждения торговли кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Также мы сообщали, что во Львовской области госпитализировали 24 человека с подозрением на коронавирус.