В рейтинге наиболее дорогих городов Киев за год поднялся на 22 позиции (до 86-го места из 130 городов, где первое место - самый дорогой город). Отмечается, что Киев стал одним из самых быстрорастущих в цене городов за 2019-й год.

Об этом сообщает рейтинг Worldwide Cost of Living 2020 издания The Economist.

Сообщается, что Киев "подорожал" отчасти благодаря рекордному урожаю зерна в стране в 2019 году, который увеличил экспортные поступления, что привело к укреплению украинской гривни по отношению к доллару.

Кроме этого издание отмечает, что цены в Киеве повышаются после повышений минимальной зарплаты и быстрого роста реальной зарплаты "несмотря на общий невысокий уровень".

Параллельно с Киевом аналогичную позицию занимает Москва, которая поднялась с 102-го места на 86-е.

Фото: pages.eiu.com

Самыми дорогими городами стали: Сингапур, Гонконг, Осака, Нью-Йорк и Париж. Самыми дешевыми - Дамаск, Ташкент, Алматы, Буэнос-Айрес и Карачи (Пакистан).

Рейтинг основывается на данных, включающих в себя более 400 цен на 160 товаров и услуг (еда, напитки, одежда, предметы личной гигиены, домашнее хозяйство, аренда жилья, комуслуги, образование, отдых) в 90 странах среди 130 городов.

Оценка также включает в себя валютные колебания, локальную инфляцию и прочие факторы.

Напомним, что Украина находилась на дне мирового рейтинга личного богатства граждан.

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