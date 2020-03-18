В связи с началом карантина и проблемами с передвижением по городу в Киеве резко повысился спрос на услугу доставки продуктов из супермаркетов на дом. Из-за избытка заказов оформить такую доставку практически невозможно.

Так, сайт оптового супермаркета "Metro" при оформлении доставки продуктов выдает ошибку: "Извините, мы пока не обслуживаем вашу зону доставки" и "Доставка в вашем регионе недоступна". "Страна" попыталась вбить несколько адресов в разных районах Киева, однако во всех случаях оформить заказ не удалось.

Сейчас доступен только самовывоз в трех точках Киева: на Теремках, на проспекте Петра Григоренко и на Троещине.

Аналогичная ситуация с заказами во многих других супермаркетах столицы. Например, на сайте "Novus" плановая доставка уже расписана на сегодня и два дня вперед.

Через приложение "zakaz.ua" тоже не удается оформить доставку продуктов на дом на некоторые адреса. Кроме того, на сайте предупреждают, что возможны задержки с доставкой в связи с большой загрузкой, а некоторые товары отсутствуют.

Ранее "Страна" рассказывала, как в общественном транспорте столицы соблюдают правила карантина.

Мы также описывали, что происходит в европейских странах в период жестких ограничений.