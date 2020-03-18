Чилийский президент Себастьян Пиньера в среду объявил по всей стране "режим катастрофы" из-за распространения коронавируса. Мера вводится с четверга и продлится до 90 дней.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Этот декрет позволит усилить безопасность нашим больницам, всем объектам системы здравоохранения, обеспечить более эффективную логистическую цепочку перемещения пациентов, медицинских материалов, а также поддержание карантина, проведение эвакуаций в случае необходимости и предоставление гарантий нормального обеспечения населения товарами и услугами", - заявил Пиньера.

"Этот декрет позволяет применять ряд мер, в том числе ограничение передвижения людей и транспорта, собраний в общественных местах во избежание образования толп, введение карантина и комендантского часа", - добавил президент Чили.

Как он отметил, все меры будут реализовываться при поддержку армии и службы гражданской обороны. Между тем, в министерстве здравоохранения Чили сообщили, что на данный момент в стране выявлено 238 случаев заражения, трое пациентов находятся в критическом состоянии.

Напомним, сегодня в в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации. "Страна" рассказала, что это означает.

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