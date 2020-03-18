Шесть человек, в том числе один ребенок, находятся под наблюдением медиков на территории т.н. "ДНР" из-за подозрения на коронавирус.

Об этом сообщила "министр здравоохранения" "ДНР" Ольга Долгошапко, передают РИА Новости.

"В настоящий момент в инфекционном отделении под наблюдением находятся три пациентки, одна из них находилась в турпоездке в Венгрии, одна прибыла из Польши и еще одна - из Российской Федерации... Вчера был госпитализирован ребенок... Под домашним наблюдением, в самоизоляции в Донецке находятся два человека", - сказала Долгошапко.

Она отметила, что подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на территории "ДНР" пока не выявлено.

Напомним, что Россия не пускает жителей Донбасса с паспортами "ЛДНР" и Украины на свою территорию.

Также мы писали о том, что выплаты для пенсионеров Донбасса не отменят, так как Рада отменила верификацию переселенцев каждые 60 дней.