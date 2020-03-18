Глава РФ Владимир Путин подписал закон об автоматическом признании граждан Украины и Беларуси носителями русского языка. Это позволит упростить украинцам и белорусам получать гражданство России.

Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает, что граждане Украины и Беларуси, которые свободно владеют русским языком, могут быть признаны носителями русского языка без собеседования, что позволит получить паспорт в упрощенном порядке.

Напомним, закон был принят Государственной Думой 5 марта. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин тогда отметил, что благодаря законодательным инициативам депутатов в прошлом году гражданами России стали почти 500 тысяч выходцев с Украины, из Белоруссии, Армении и других бывших советских республик.

Как сообщалось, в России хотят сильно упростить процедуру получения гражданства. "Страна" рассказала, что изменится после принятия закона.