Из-за коронавируса в многоэтажках Киева закроют мусоропроводы
В Киеве в жилых многоэтажках закроют мусоропроводы. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с распространением коронавируса и введением карантина. Об этом на своей странице в соцсети написал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
"Мусоропроводы, в условиях распространения коронавирусной инфекции, должны быть закрыты. Это ненужный рудимент, что является источником антисанитарии и несет угрозу для каждого жителя многоэтажки. Решением комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций мусоропроводы будут закрыты", - написал Пантелеев.
Фото: facebook.com
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