К числу нардепов комитета Рады, которые на прошлой неделе контактировали со своим заразившимся коронавирусом коллегой из группы "Доверие" Сергеем Шаховым и отправились в самоизоляцию, добавились еще 2 народных депутата.

Как заявил член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, он одновременно с Шаховым 12 и 13 марта находился в эфирах в студиях телеканалов.

"После получения информации о диагнозе господина Сергея я сразу же перешел в режим добровольной самоизоляции. Согласно рекомендациям ВОЗ, МОЗ и коллеги Ольге Стефанишиной, буду в ней до 23.03, то есть в период, когда вирус может проявиться. Готов к любым другим действиям, которые будут гарантировать безопасность окружающим", - написал Юрчишин в Facebook в среду. Он также добавил: "Симптомов нет, чувствую себя хорошо".

Фото: facebook.com

Объявил о самоизоляции и нардеп от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко. По его словам, идет на самоизоляцию весь Комитет по вопросам экологической политики, где был Шахов.

Фото: facebook.com

Также в самоизоляцию уйдут 12 членов комитета, контактировавшие с Шаховым. "Страна" публиковала их фамилии. Уже о добровольном карантине объявила депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Овчинникова. Об этом она сообщила в эфире "112 Украина".

"Чувствую очень хорошо, сейчас в самоизоляции, потому что утром стало известно о коллеге. Поэтому совершенно сознательно приняла решение находиться исключительно дома. Со вчерашнего дня я на самоизоляции. Приехала домой и так и нахожусь здесь", - сказала Овчинникова.

Нардеп заявила, что лично с Шаховым не контактировала, но он действительно приходил на заседание, которое состоялось 12 марта. По ее словам, Шахов пришел под конец заседания и находился там 5-7 минут.

"Я лично с ним не контактировала. Он сидел ко мне неблизко, поэтому... Даже он чувствовал себя хорошо. Он не общался, заседание закончилось, выступления закончились, были различные обсуждения окончательные где-то пять минут, на этом закончилось заседание, все разошлись", - добавила нардеп. Овчинникова заявила, что очень хотела бы пройти экспресс-тест, для того, чтобы знать действительно нет ли вируса.

Кроме того, о самоизоляции членов фракции "Голос" заявили в пресс-службе партии.

"Депутаты, которые на прошлой неделе контактировали с Сергеем Шаховым, перейдут на самоизоляцию и будут придерживаться всех правил. О любых изменениях состояния здоровья будут уведомлять семейного врача. Мы выполняем все требования Минздрава и аппарата Верховной Рады Украины, а работники партии на этой неделе уже работают удаленно", - отметили в пресс-службе.

В сообщении указано, что все депутаты фракции "Голос" максимально придерживаются мероприятий, предусмотренных карантином. Они минимизировали все социальные контакты и появляются только на необходимых публичных мероприятиях, будут придерживаться безопасной дистанции.

Таким образом, в учетом 12 членов комитета Рады, в самоизоляцию уходят нардепы:

Сергей Шахов (группа "Доверие") Зиновий Андрийович ("Слуга народа"). Леся Василенко ("Голос"). Игорь Кривошеев("Слуга народа") Александр Мариковский ("Слуга народа"). Юлия Овчинникова ("Слуга народа"). Александр Фельдман (ОПЗЖ). Павел Якименко ("Слуга народа"). Олег Бондаренко ("Слуга народа"). Андрей Задорожний ("Слуга народа"). Елена Криворучкина ("Слуга народа"). Эдуард Прощук ("Слуга народа"). Ярослав Юрчишин ("Голос"). Арсений Пушкаренко ("Слуга народа").

Напомним, что в "Слуге народа" рекомендовали самоизолироваться всему комитету, где был Шахов.

Также мы писали о том, что появилось фото рукопожатия премьера Шмыгаля и нардепа Шахова, у которого выявили коронавирус.