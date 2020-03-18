Коронавирус у Шахова. В самоизоляцию отправляются уже 14 нардепов. Полный список
К числу нардепов комитета Рады, которые на прошлой неделе контактировали со своим заразившимся коронавирусом коллегой из группы "Доверие" Сергеем Шаховым и отправились в самоизоляцию, добавились еще 2 народных депутата.
Как заявил член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, он одновременно с Шаховым 12 и 13 марта находился в эфирах в студиях телеканалов.
"После получения информации о диагнозе господина Сергея я сразу же перешел в режим добровольной самоизоляции. Согласно рекомендациям ВОЗ, МОЗ и коллеги Ольге Стефанишиной, буду в ней до 23.03, то есть в период, когда вирус может проявиться. Готов к любым другим действиям, которые будут гарантировать безопасность окружающим", - написал Юрчишин в Facebook в среду. Он также добавил: "Симптомов нет, чувствую себя хорошо".
Фото: facebook.com
Объявил о самоизоляции и нардеп от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко. По его словам, идет на самоизоляцию весь Комитет по вопросам экологической политики, где был Шахов.
Фото: facebook.com
Также в самоизоляцию уйдут 12 членов комитета, контактировавшие с Шаховым. "Страна" публиковала их фамилии. Уже о добровольном карантине объявила депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Овчинникова. Об этом она сообщила в эфире "112 Украина".
"Чувствую очень хорошо, сейчас в самоизоляции, потому что утром стало известно о коллеге. Поэтому совершенно сознательно приняла решение находиться исключительно дома. Со вчерашнего дня я на самоизоляции. Приехала домой и так и нахожусь здесь", - сказала Овчинникова.
Нардеп заявила, что лично с Шаховым не контактировала, но он действительно приходил на заседание, которое состоялось 12 марта. По ее словам, Шахов пришел под конец заседания и находился там 5-7 минут.
"Я лично с ним не контактировала. Он сидел ко мне неблизко, поэтому... Даже он чувствовал себя хорошо. Он не общался, заседание закончилось, выступления закончились, были различные обсуждения окончательные где-то пять минут, на этом закончилось заседание, все разошлись", - добавила нардеп. Овчинникова заявила, что очень хотела бы пройти экспресс-тест, для того, чтобы знать действительно нет ли вируса.
Кроме того, о самоизоляции членов фракции "Голос" заявили в пресс-службе партии.
"Депутаты, которые на прошлой неделе контактировали с Сергеем Шаховым, перейдут на самоизоляцию и будут придерживаться всех правил. О любых изменениях состояния здоровья будут уведомлять семейного врача. Мы выполняем все требования Минздрава и аппарата Верховной Рады Украины, а работники партии на этой неделе уже работают удаленно", - отметили в пресс-службе.
В сообщении указано, что все депутаты фракции "Голос" максимально придерживаются мероприятий, предусмотренных карантином. Они минимизировали все социальные контакты и появляются только на необходимых публичных мероприятиях, будут придерживаться безопасной дистанции.
Таким образом, в учетом 12 членов комитета Рады, в самоизоляцию уходят нардепы:
- Сергей Шахов (группа "Доверие")
- Зиновий Андрийович ("Слуга народа").
- Леся Василенко ("Голос").
- Игорь Кривошеев("Слуга народа")
- Александр Мариковский ("Слуга народа").
- Юлия Овчинникова ("Слуга народа").
- Александр Фельдман (ОПЗЖ).
- Павел Якименко ("Слуга народа").
- Олег Бондаренко ("Слуга народа").
- Андрей Задорожний ("Слуга народа").
- Елена Криворучкина ("Слуга народа").
- Эдуард Прощук ("Слуга народа").
- Ярослав Юрчишин ("Голос").
- Арсений Пушкаренко ("Слуга народа").
Напомним, что в "Слуге народа" рекомендовали самоизолироваться всему комитету, где был Шахов.
Также мы писали о том, что появилось фото рукопожатия премьера Шмыгаля и нардепа Шахова, у которого выявили коронавирус.