Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский порекомендовал гулять с детьми даже во время карантина из-за коронавируса, поскольку лишение ребенка свежего возраста может обернуться более серьезными для него заболеваниями - бронхитом, тонзиллитом, дерматитом, астмой, обострением аллергии и т. д. При этом доктор Комаровский порекомендовал придерживаться четких правил во время прогулки. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

В своем посте Евгений Комаровский сформулировал правила, которых стоит придерживаться при прогулке с ребенком во время всеобщего карантина:

Во время прогулки вы не контактируете с другими людьми;

Дети общаются небольшими группами (до 5 человек) под присмотром взрослых, которые соблюдают дистанцию;

Вы имеете возможность покинуть собственное жилище не вступая в контакты с другими людьми и не облизывая по пути двери, поручни, кнопки и т.д.

Вы знаете, как правильно открывать двери, как нажимать кнопки лифта, вы имеете с собой санитайзер и знаете, как им пользоваться, вы готовы, в конце концов, пройтись по лестнице пешком, избегая всеми облапаной и в большинстве случаев практически не вентилируемой кабины лифта;

Вы понимаете, что лес и парк это хоть и дальше, но намного лучше, чем лавочка возле подъезда.

Также врач посоветовал взрослым кооперироваться для детских прогулок, чтобы пока одна мама гуляет с двумя детьми, вторая могла выспаться и отдохнуть от "подвига материнства".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что доктор Комаровский развеял мифы о популярном лекарстве и о том, как лечить детей при температуре.

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