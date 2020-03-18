Украинская православная церковь призвала верующих не игнорировать общепринятых норм гигиены и выполнять рекомендации врачей, а также обращаться к врачам, в случае появления симптомов инфекционное заболевания.

Об этом говорится в обращении Священного Синода УПЦ в связи с распространением коронавирус COVID-19, передает информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Церковь призывает своих верующих не игнорировать общепринятых норм гигиены и выполнять рекомендации врачей. В случае появления признаков, похожих на инфекционное заболевание, следует оставаться дома, а в случае ухудшения здоровья обязательно обращаться к врачам", - говорится в обращении.

Кроме того, в УПЦ отметили, что пастырская опека больных в домашних условиях должна предоставляться с учетом медицинских требований. Настоятелей храмов и монастырей призвали тщательно следить, чтобы иконы, к которым прикладываются верующие, постоянно протирались с дезинфицирующим раствором. Также после принятия верующими Святого Причастия запивку надлежит подавать в одноразовой посуде. В храмах Синод рекомендует следить за чистой помещений, чаще проветривать и делать влажную уборку.

"Принимая во внимание установленные государством ограничения по количеству лиц, которые могут присутствовать во время совершения богослужения (по состоянию на сегодня это 10 человек), считается допустимым, в случае необходимости, Таинства Исповеди и Причастия проводить в течение всего дня", - отметили в обращении.

Как сообщается, для этого храм должен быть постоянно открытым, чтобы верующие могли иметь возможность посещать его небольшими группами. Если в храме присутствует большее количество верующих, чем это допустимо, богослужение может проводиться на церковном дворе под открытым небом. При этом, присутствующие будут иметь возможность располагаться на таком расстоянии друг к другу, как это предусмотрено действующими санитарно-эпидемиологическими нормами.

Напомним, ранее в УПЦ рассказали, что поменяется в храмах в связи с эпидемией коронавируса.

Также мы писали, что в ПЦУ советуют украинцам из-за коронавируса не целовать иконы и кресты.