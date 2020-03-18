В Киевском военном госпитале с подозрением на коронавирус находится пенсионер Министерства обороны. Ему уже сделали два экспресс-теста на Covid-19, один из них показал положительный результат.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Мужчина обратился в Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны Украины во второй половине дня вторника, 17 марта. Он пожаловался, что чувствует себя плохо и рассказал, что ранее он контактировал со своим другом, заболевшим ОРВИ, к которому недавно приезжали дети, живущие за границей.

После этого медработники провели пенсионеру два экспресс-теста по проверке на возможное заболевание коронавирусом Covid-19, один из них показал положительный результат. После этого информацию о возможном инфицировании передали в Киевский городской лабораторный центр для установления круга возможных контактных лиц.

"В настоящее время больной изолирован в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра ГВКГ. Для подтверждения предварительного диагноза у него взяты биологические пробы на заболевание острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, которые отправлены в Киевский городской лабораторный центр", - сообщили в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

Результаты исследований поступят в военный госпиталь в течение трех рабочих дней. Сейчас состояние здоровья пациента удовлетворительное, он находится под контролем медиков с соблюдением строгого противоэпидемического режима.

Отметим, этот случай коронавируса может стать третьим в столице. О первых двух стало известно 16 марта. Кроме того, коронавирус должен обнаружиться у друга военного пенсионера.

Скриншот: Facebook/ Командування Медичних сил Збройних Сил України

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит сегодня в связи с эпидемией коронавируса в Украине в режиме онлайн: в Раде заболел первый депутат.