В Фастове граждане заблокировали движение железнодорожного транспорта с требованием восстановить движение электропоездов, полиция Киевской области провела разъяснительную работу.

Об этом 18 марта пишет пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

"Сегодня, 18 марта, около 50 граждан блокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов. Люди были возмущены и требовали восстановить движение электропоездов, которое был прекращено на основании решения Кабинета министров Украины в связи с предотвращением распространения в стране острого респираторного заболевания COVID-19 ", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, руководство Фастовского отделения полиции, представители горсовета.

Полицейские заверили граждан в необходимости таких противоэпидемических мероприятий.

После профилактической беседы, по решению горсовета, людей доставили в пункт назначения автотранспортом.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, что в Киеве решили штрафовать и увольнять водителей, которые пускают более 10 пассажиров.

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