США и Канада временно перекрывают границу между государствами по обоюдному согласию, однако это не должно затронуть торговлю.

Об этом 18 марта в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.

"По обоюдному согласию мы временно закрываем нашу северную границу с Канадой для передвижений, не представляющих существенной важности. Торговля затронута не будет. Детали последуют!" - написал Дональд Трамп.

Скриншот: Twitter/ Donald J. Trump

И хотя американский президент не уточнил, из-за чего именно введена мера, 13 марта Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США в связи с коронавирусом.

Также мы писали, что ранее американский президент Дональд Трамп запретил въезд в США из всех стран Евросоюза.