Во вторник, 17 марта, в областной клинической больнице на Прикарпатье умерла 56-летняя женщина с подозрением на коронавирус.

Об этом заявил и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, передает Укринформ.

"Вчера в областной инфекционной больнице умерла больная 56 лет, жительница Ивано-Франковска. Выражаем соболезнования родным и близким... Поставили диагноз - грипп А, осложненный вирусно-бактериальной пневмонией с тяжелым течением. Все образцы на исследовании, был ли у больной коронавирус, в работе. Эта смерть пока неподтверждена на то, что она наступила от коронавируса. Проверка продолжается. Все материалы направлены в Киев", - сообщил Федорив.

Как он отметил, женщина заболела 13 марта. У нее была повышенная температура и сухой кашель. 15 марта она обратилась к семейному врачу, но отказалась от госпитализации. 16 марта у нее началась одышка и ее доставили скорой в инфекционную больницу, где подключили к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Среди сопутствующих болезней умершей врачи называют ишемическую болезнь сердца, кардиосклероз и гипертоническую болезнь.

Ранее сообщалось, что 16 марта в больнице Черновцов умерла женщина, у которой подозревали коронавирус. 13 марта в Украине от коронавируса умер первый человек.

Как мы писали, в больнице Радомышля уволили санитарку за отказ мыть палату после умершей от коронавируса без защитного комбинезона.