В среду, 18 марта в США фондовые биржи открылись резким снижением на 5-6% основных индексов. Это произошло на фоне общей волатильности и падения нефтяных цен, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Так, по состоянию на 15:31 по киевскому времени индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 5,68%, до 20031,03 пункта. В то же время, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 4,9%, до 6975,59 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 5,53%, до 2389,39 пункта.

Напомним, колебания на рынке начались 6 марта, после того, как участники ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению по объемам добычи нефти.

Ранее "Страна" писала о том, что в США зафиксировали новый рекордный обвал фондового рынка.

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