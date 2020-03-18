Американская актриса и модель Пэрис Хилтон, которая собирается приобрести расположенный в Закарпатье комплекс "Дереневская Купель" и снять там заключительную часть документального фильма "Это Пэрис", переносит съемки.

Об этом сообщает LifeStyle 24.

Изначально снимать часть фильма на Закарпатье Хилтон должна была в конце апреля – начале мая. В это время в "Деревенской Купели" цветет шикарная аллея сакур, которых в комплексе 11 видов. Однако планы скорректировали из-за эпидемии коронавируса.

На сколько именно перенесены съемки, станет известно после 12 апреля, когда завершится запрет на пассажирское сообщение с Европой, введенный на прошлой неделе в США. Предварительно рассматривается вариант осени текущего года.

Напомним, для Пэрис Хилтон в "Дереневской Купели" построили вертолетную площадку и двухуровневый паркинг. А переговоры о покупке курорта в Закарпатье американская дива вела еще с лета 2019 года.