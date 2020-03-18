С приходом коронавируса в Европу неподконтрольная Киеву часть Донбасса оказалась, пожалуй, в самом сложном положении на континенте.

Границы с этими территориями закрыла не только Украина. С 18 марта кордон для пассажирского сообщения перекрыла Россия. По крайней мере, это коснулось тех, кто не успел получить российский паспорт.

Учитывая, что большая часть населения зависима от внешних выплат (пенсии в Украине, работа и зарплаты в РФ), карантин и блокада стали серьезным испытанием для местных жителей.

С Украиной все более-менее понятно - тем более, что верификация пенсионеров на время карантина отменена (хотя все равно остается вопрос - как и где снять начисляемые пенсии с карточек, если в Украину ехать нельзя).

А вот что касается России, то, судя по местным пабликам в социальных сетях, народ в смятении - что теперь делать дальше. Ведь именно с РФ у многих связана работа и доходы.

Да и весь товарный рынок "республик" насыщается главным образом через российскую границу.

"Страна" отвечала на главные вопросы по границе "республик" и России.

1. Россия закрыла границу с "ДНР" и "ЛНР". Это правда?

Нет, Россия не закрыла границу с "ЛДНР". Блокпосты работают по существующему графику, но пропускной режим изменен.

Из России в "ДНР" могут выезжать люди с паспортами РФ, Украины, "ДНР", "ЛНР" и другими. Все эти же граждане могут въехать на территорию "республики".

В Россию въехать могут попасть только граждане РФ.

В том числе и те, кто в последнее время получили российские паспорта по специальной программе для жителей Донбасса. Таких уже 130 тысяч и процесс сейчас, после закрытия границы только ускорится. Ведь российский паспорт становится единственным "пропуском в мир" для жителей непризнанных "республик".

Ведь с украинскими и "днровскими" паспортами в Россию не пропускают.

Исключение: люди с паспортами Украины или "ДНР", к которым прилагается российский вид на жительство (ВНЖ). Такие же граждане, но с патентами на работу России или разрешением на временное проживание (РВП), попасть в страну не смогут.

2. Нужна ли российская прописка в паспорте РФ для въезда?

Этот вопрос - один из самых распространенных сегодня в донецких пабликах. Об этом "Страна" даже готовила новость.

Некоторые дончане утверждают, что не пускают даже с паспортом РФ, если там нет российской прописки. А ее нет у большинства жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

На этот вопрос нам ответили в Пограслужбе ФСБ России: "Нет, для въезда в страну в российском паспорте прописка не нужна". Однако есть нюанс, о котором речь в следующем пункте.

3. Можно ли въехать в Россию с паспортам РФ и с донецкими номерами?

В Россию можно въехать с российским паспортом на авто с донецкими номерами. Но только в том случае, если есть российская прописка.

Поясним. До сегодняшнего дня жители Донбасса пограничникам предъявляли паспорт РФ, а таможенную декларацию на авто (ПТД) вписывали данные паспорта "ДНР" с пропиской в "ДНР". Поскольку российской прописки у них нет.

Теперь так делать нельзя: в ПТД будет указан паспорт иностранного гражданина ("ДНР"), а иностранцам въезд в РФ запрещен.

По причине того, что у большинства дончан российской прописки нет, то и въехать на своей машине в РФ до 1 мая они не смогут. На практике это уже работает.

4. Ходят ли маршрутки из Донецка в Ростов (Москву и другие города) и обратно?

Нет. С 18 марта автобусы и маршрутки перестали ходить, так как все эти перевозчики донецкие. Въехать в РФ они теперь не могут (почему описано в пункте выше).

"Страна" связалась с двумя популярными перевозчиками Донецка. У них отменены все рейсы.

Диспетчер автовокзала Южный города Донецка сообщил нам, что, по слухам, запустят российские автобусы с российскими водителями. С какого числа - неизвестно.

Поэтому на сегодня единственный возможный способ попасть в "ДНР" из России и обратно - неофициальные попутки, BlaBlaCar, ростовские таксисты.

5. А пустят ли за паспортом РФ?

Непосредственно те ростовские отделения, которые выдают паспорта РФ жителям Донбасса, консультаций по телефону не оказывают. Поэтому мы позвонили в паспортный стол Матвеево-Курганский района.

Россияне нам сказали, что выдачу российских паспортов не ограничили, "а будут ли привозить за паспортами, спрашивайте в донецкой миграционной службе".

По телефону горячей линии Миграционной службы МВД "ДНР" нам сообщили, что выдача российских паспортов продолжится.

Оператор уточнил, что конкретно тех жителей "республик", которые едут на специальных автобусах за паспортами в Ростовскую область, российские пограничники пропускать продолжат.

6. Будут ли привозить товары в "ДНР" и "ЛНР"?

Участники группы в телеграме "Граница ДНР-РФ. Ситуация на КПП" сообщают, что вечером 18 марта на блокпостах в сторону РФ наблюдается большое скопление фур.

"110 фур за пределами и около 50 внутри. Номера их разные самые, в том числе и РФ. Легковушек пять штук под навесом, тоже разные номера. Из-за фур выпускают по встречке. И все", - пишет пользователь.

Отметим, что для водителей грузовиков в решении правительства России есть исключение. Их в страну пускают с любым гражданством.

Соответственно, можно предположить, что скопление наблюдается из-за того, что водители-дальнобойщики массово ринусь домой - кто в "ДНР", кто в Россию.

Жители Донецка, с которыми пообщалась "Страна", больше всего опасаются как раз того, что из России перестанут возить продукты и другие товары, из-за чего поднимутся цены в магазинах. Сам же коронавирус их не пугает - "после войны это детский лепет".

В целом панических настроений в городе нет, о чем свидетельствует анекдот, который нам рассказали дончане: "почему в Донецке не покупают в панике гречку? Потому что столько накупили в 2014 году, что до сих пор не съели".

По состоянию на вторую половину дня 18 марта особого ажиотажа в магазинах Донецка не наблюдалось. Правда, по словам местных жителей, более активно стали раскупать "тревожные наборы": крупы, макароны, муку, полуфабрикаты с долгим сроком хранения.

Карантина в Донецке также нет. В школах его хотели ввести с сегодняшнего дня, но передумали. Впрочем, уже с понедельника там начинаются недельные весенние каникулы.