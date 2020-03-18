За последнее время появилось множество фейков, связанных с коронавирусом и его распространением. Ходят они и в Украине.

В сети пишут, что по ночам города опрыскивают с военных вертолетов, за детей на улице грозит штраф или тюрьма, а в водопроводных трубах в качестве антисептика пустят самогон.

Распространением ложной информации уже озаботились Киберполиция и СБУ.

Собрали главные фейки о коронавирусе в Украине.

Дезинфекция с вертолетов

Во крупных украинских городах, например, в Киеве и Одессе, в соцсетях распространяют похожую информацию о том, что по ночам над городом летают вертолеты и распыляют химвещества над городом, поэтому нужно закрывать балконы и не находиться на улицах с 23:00 до 05:00.

Многие одесситы и киевляне говорят, что действительно слышат шум вертолетов в темное время суток. Это подливает масла в огонь. Тем временем в сети уже появляются фотожабы на эту тему.

В СБУ опровергли информацию о ночном распылении и предложили использовать официальные источники получения информации.

Виски и самогон по трубам

В Одессе в разгар карантина распространяли информацию, что вместо воды в трубах по ночам будет течь виски или самогон, для предотвращения заражения коронавирусом. В крупных районах - элитный виски, в маленьких поселках - самогон. Сообщения одесситам присылали через через Viber и другие мессенджеры.

Несмотря на абсурдность такой информации одесситы начали звонить в Инфоксводоканал. И пресс-службе предприятия пришлось опровергли информацию. "Даже слов нет по отношению к таким личностям", - заявили в Инфоксводоканале.

Дети под запретом

Также репостили в соцсетях информацию, что во время карантина детям запрещено появляться на улице, иначе родителям грозит штраф или от 2 до 5 лет лишения свободы. И что отлавливать несовершеннолетних на улицах будут патрульные.

Псевдозаболевший в Одессе

Один из пациентов Одесской городской инфекционной клинической больницы записал видео, в котором заявил, что болен Covid-19 и что в соседнем боксе находится еще один человек, который вернулся из-за границы и у которого также обнаружили коронавирус.

Позже местные медики и власти заявили, что человеку на видео делали тесты и брали анализы, но на другие инфекции. В итоге "заболевшего" выписали из больницы. Оказалось, что у него был грипп.

"Трупы" в городе

Также в Одессе постят видео, как по переулку Высокий, вдоль огромной братской могилы, в сторону завода "Стальканат", двое человек в костюмах химзщиты несут, якобы, труп погибшего, а третий человек снимает это на видео. Об этом в Facebook написал экс-депутат горсовета Василий Полищук.

Видео явно постановочное.

Фейкометами занялись в СБУ

В СБУ сегодня сообщили, что за последние несколько дней обнаружили шесть человек, которые распространяли фейки о коронавирусе. Один из них - в Одессе. В СБУ сообщили, что мужчина распространял фейки о Covid-19 и пропагандировал сепаратизм в интересах страны-агрессора, что является уголовным правонарушением, предусмотренным ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). К нему пришли с обыском в квартиру.

В рамках открытого уголовного производства фигуранту дела сообщили о подозрении. Планируется избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. За это грозит ограничение свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

Также к административной ответственности привлекли еще пять человек в Черновицкой и Луганской областях.

В частности, известно, что в Черновцах 38-летний мужчина на своей странице в соцсети распространил недостоверную информацию о количестве случаев заболевания Сovid-19 в Украине, в том числе и с летальным исходом.

Непорядок полицейские обнаружили во время мониторинга сети. В отношении нарушителя составили административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штрафот от 170 до 255 грн или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

В СБУ призвали сообщать о фейках в Департамент киберполиции по электронному адресу: [email protected] и по телефону – 044-29-00-110 .

Напомним, что ранее в ЕС обвинил РФ в тиражировании фейков о коронавирусе в Европе. В Кремле это назвали "антироссийской одержимостью".

Ранее мы перечисляли список актуальных официальных источников информации о коронавирусе в Украине.