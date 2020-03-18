НБУ назвали меры по снижению риска заболеть коронавирусом при операциях с наличными. Фото: "Страна"

В НБУ разработали меры для снижения риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во время операций с наличными. Регулятор будет выдавать банкам наличные с собственных хранилищ и будет принимать от банков наличные национальной валюты, находящейся в обращении, и выдавать вместо нее банкам средства со своих хранилищ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в среду, 18 марта.

Как отмечается, в первую очередь будут выдаваться наличные из запасов, сформированных в предыдущий период (до распространения коронавирусной инфекции на территории Украины). Позже - наличные, которые прошли карантин.

Национальный банк будет осуществлять подкрепление банков наличными бесплатно (до 01 мая 2020 года) и учитывать их потребности относительно сумм и количества наличности. Запасы наличности Национального банка являются достаточными для обеспечения потребностей экономики страны. Наличность в хранилищах Национального банка – качественная, пригодная для обращения, обработанная автоматизировано с помощью специальных высокоскоростных машин. В то же время полученные из обращения наличные Национальный банк:

  • сначала будет сохранять отдельно в течение минимум 14 дней, что значительно превышает период выживания коронавирус на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток);
  • только после этого будет осуществляться автоматизированная обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин. Банкноты, пригодные для возврата в обращение, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку. На этом этапе пачки банкнот в термоусадковой печи подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом.

Заметим, что работники Национального банка, осуществляющие операции с наличными и перевозки валютных ценностей, используют дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей, а также другие средства защиты.

Рекомендации банкам по работе с наличными

В условиях вероятного распространения коронавирусной инфекции Национальный банк рекомендовал банкам:

  • обеспечить работников, осуществляющих операции с наличными (национальной и иностранной валюты), достаточным объемом дезинфицирующих средств для обработки рук, другими средствами защиты (специальную одежду), а также инкассаторов – средствами защиты;
  • дополнительно обрабатывать отделения банков, которые работают с наличностью, ультрафиолетовым светом, а также дезинфицировать кассовые узлы, хранилища, операционные кассы, места посещения клиентов;
  • осуществлять дезинфекцию ультрафиолетовым светом кассет банкоматов во время их подготовки для загрузки банкоматов, кассет/мешков для перевозки наличности, а также инкассаторских автомобилей ультрафиолетовым светом или другими средствами на усмотрение банка;
  • в первую очередь обрабатывать и дезинфицировать ультрафиолетовым светом наличные (банкноты и монеты), поступающей от пограничных и таможенных служб, аэропортов/вокзалов, предприятий торговли и общественного транспорта;
  • своевременно вывозить изношенную и значительно изношенную наличность в уполномоченные банки и Национальный банк;
  • определиться с механизмами непрерывного обеспечения наличными с учетом различных сценариев;
  • хранить и обрабатывать наличные, которые будут поступать от клиентов, минимум на 14-й день после получения;
  • определить ключевой персонал для бесперебойного обеспечения наличными средствами, оказания минимально необходимых услуг по ее перевозке, максимального применения телекоммуникационной связи, соблюдения надлежащих гигиенических норм по хранению наличных денег и прочее.

Бизнесу и гражданам следует уменьшить контакты с наличными

В то же время для профилактики распространения коронавируса Национальный банк населению и бизнесу рекомендует максимально перейти на безналичные расчеты. С этой целью Национальный банк призывает:

  • уменьшить контакты с наличными (национальной и иностранной),
  • минимизировать получение денег в банкоматах,
  • пользоваться дистанционными каналами банковского обслуживания,
  • осуществлять безналичные расчеты, лучше бесконтактные (90% платежных терминалов в Украине поддерживают такую возможность).

После контакта с банкнотами и монетами следует тщательно вымыть руки и не трогать лицо. Также стоит периодически дезинфицировать платежные карты, смартфоны, платежные терминалы, другие мобильные устройства, которые используются для безналичной оплаты.

Напомним, в Украине - дефицит наличного доллара. Его собираются везти КАМАЗами из Беларуси или президентским самолетом из США. В обменниках уже 29 грн/$.

Как сообщалось, ВОЗ из-за коронавируса порекомендовал не пользоваться наличными.

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