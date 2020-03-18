Нардепы Андрей Деркач (внефракционный) и Александр Дубинский ("Слуга народа") разработали законопроект, которым предлагается запретить иностранцам входить в наблюдательные советы государственных предприятий, а также ограничить максимальный размер месячной оплаты их членам.

Об этом сообщил в Facebook Деркач.

По его словам, законопроектом предлагается закрепить норму, согласно которой, членами набсоветов предприятий, где государству принадлежит более 50% акций, должны быть только граждане Украины. Они должны иметь опыт, образование, квалификацию и стаж не менее 10 лет в соответствующей сфере.

Нардеп пояснил, что, помимо запрета иностранцам занимать места в набсоветах ГП, закрепляется максимальный размер месячной оплаты участников набсоветов.

"Максимальный размер месячной оплаты их услуг будет не выше 50 прожиточных минимумов (на сегодня при прожиточном минимуме в 2,102 тыс. грн это 105,100 тыс. грн). Такая мера отделит "заробитчан" от тех, кто пришел работать на государство", – подчеркнул Деркач.

Также, сообщил он, предусмотрено ограничение на участие в набсоветах "профессиональных общественников" и коррупционеров.

"Запрет на пять лет на вхождение в набсоветы госпредприятий профессиональным активистам и дармоедам, получающим финансирование из-за рубежа. Точно так же будет закрыта возможность войти в набсоветы госбанков тем, кого привлекали к уголовной и административной ответственности за коррупцию", – проинформировал Деркач.

Нардеп отметил, что отдельно в новом законе будет закреплено гендерное равенство при отборе членов набсоветов.

"Гендерные квоты на уровне не менее 40% мест в набсовете для представителей одного пола. Думаю, наши зарубежные партнеры по достоинству оценят не фейковую, а настоящую борьбу за гендерное равенство и избавление от внешнего управления в интересах граждан Украины", – написал Деркач.

В качестве проблемного примера он привел решение набсовета "Нафтогаза Украины" продлить еще на четыре года контракт с главой компании Коболевым.

"С тем самым Коболевым, который получил широкую известность благодаря миллионной зарплате в гривне и многомиллионным "премиям" в долларах. Набсоветы госпредприятий напичканы иностранцами и профессиональными общественниками, которые действуют не в интересах Украины. Предприятия и компании государственные, а точку зрения собственника (то есть нас с вами) никто не представляет. Вот и творят, что хотят", – напомнил Деркач.

Нардеп отметил, что формирование набсовета компании "Нафтогаз Украины" без учета интересов украинского государства, с включением представителей других стран, привело к созданию организованной группировки на базе госкомпании, действующей не в интересах страны.

"Я уже неоднократно описывал, как руководство компании "Нафтогаз Украины" (Коболев-Фаворов) под прикрытием наблюдательного совета организовало схему продажи украинцам российского газа, выдавая его за "европейский". Главным организатором схемы выступил полностью подотчетный Демократической партии США Амос Хохштайн. За пять лет украинцы переплатили за якобы европейский газ почти $1,5 млрд", – написал Деркач.

По его данным, главными участниками схемы с украинской стороны были представители украинской компании "Энергетические ресурсы Украины" ("ЭРУ") и, предположительно, чиновники "Нафтогаза", с американской в нее были вовлечены высокопоставленные политики США.

"Вице-президент США Джо Байден через своего человека Амоса Хохштайна при участии олигарха Виктора Пинчука, являющегося провайдером интересов Сороса в Украине, и руководства "Нафтогаза", организовали схемы отдаивания "Нафтогаза" и "Укргаздобычи" на сотни миллионов долларов. Пришло время зачистить этот и другие "заповедники", – резюмировал Деркач.

Фото: facebook.com

Напомним, что Верещук рассказала "Стране", почему она против Коболева на посту главы Нафтогаза.

Также мы писали о том, что Коболев получает в Нафтогазе более 1 млн гривен в месяц.