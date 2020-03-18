Президент Владимир Зеленский в среду, 18 марта, провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Они договорились о том, что МККК предоставит Украине медоборудование и лекарства, а Мауер приедет в страну, чтобы ознакомиться с гуманитарной ситуацией на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Зеленский и Маурер договорились, что Международный комитет Красного Креста предоставит Украине медицинское оборудование и медикаменты для противодействия пандемии коронавируса. Для этого наше государство сформирует по поручению Зеленского специальный запрос.

Также во время разговора Владимир Зеленский и Петер Маурер условились, что в скором времени президент МККК приедет в Украину, чтобы личного ознакомиться с гуманитарной ситуацией на Донбассе.

Также стороны обсудили важность сотрудничества с целью розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму.

Напомним, 18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль поручил запросить помощь МВФ в борьбе с коронавирусом.