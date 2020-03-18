Пограничники назвали пункты пропуска, где еще можно пересечь границу Украины на автомобиле. Полный список
Госпогранслужба опубликовала перечень пунктов пропуска, которые еще функционируют со стороны Украины и сопредельных стран в условиях карантина из-за коронавируса.
Об этом пишет сайт ГПСУ.
Всем, кто планирует зарубежные поездки, пограничники советуют интересоваться об ограничениях на границах в тех или иных странах. Что касается граждан Украины, то на данный момент им закрыт доступ в Польшу, Словакию и Россию.
Работающие пункты пропуска (всего 41):
На границе с Беларусью (10):
- в Черниговской области: "Сеньковка- Веселовка", "Новые Яриловичи Новая Гута" "Славутич-Комарин";
- в Киевской области: "Вильча-Александровка";
- в Житомирской области: "Выступовичи-Новая Рудня";
- в Ровенской области: "Городище-Верхний Теребежив", "Прикладники-Невель";
- в Волынской области: "Дольск-Мохро", "Доманово-Мокраны", "Пулемец-Томашовка".
На границе с Польшей (3):
- во Львовской области: "Рава-Русская-Гребенное" и "Краковец-Корчева";
- в Волынской области: "Ягодин-Дорохуск".
На границе со Словакией (2):
в Закарпатской области: "Малый Березный-Убля", "Ужгород-Вишне-Немецкое".
На границе с Венгрией (5):
в Закарпатской области: "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тисабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвинкове-Лонья" и "Чоп (Тиса) -Захонь".
На границе с Румынией (2):
- В Закарпатской области: "Дьяково-Халмеу";
- в Черновицкой области: "Порубное-Сирет".
На границе с Молдовой (7):
- в Одесской области: "Паланка-Маяки-Удобне", "Староказачье-Тудора", "Рени-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирное";
- в Винницкой области: "Могилев-Подольский-Отач";
- в Черновицкой области: "Россошаны-Бричень", "Мамалыга-Кривая".
На границе с Россией (12):
- в Харьковской области: "Чугуновка-Вериговка", "Плетеневка-Шебекино", "Гоптовка-Нехотеевка";
- в Сумской области: "Большая Писаревка-Грайворон", "Юнаковка-Суджа", "Бачевск-Троебортное", "Екатериновка-Крупец";
- в Черниговской области: "Гремяч-Погар", "Сеньковка-Новые Юрковичи";
- в Луганской области "Меловое-Чертково", "Просяное-Бугайовка", "Танюшовка-Ровеньки".
Фото: dpsu.gov.ua
Напомним, что сегодня 53 авиарейсами вернут застрявших за границей украинцев.
Также мы писали о том, что в Госпогранслужбе рассказали, как упал пассажиропоток через границу из-за карантина.