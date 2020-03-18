Евросоюз обвинил Россию в дезинформации о коронавирусе, которую распространяют для того, чтобы посеять панику. Об этом говорится в официальном документе Европейской службы внешних действий.

Об этом в среду, 18 марта, сообщило агентство Reuters.

В документе речь идет о том, что российские медиа развернули большую кампанию по дезинформации, направленную против Запада, чтобы ухудшить влияние коронавируса, создать панику и посеять недоверие в западных обществах.

Уточняется, что российская сторона распространяет фальшивые новости в интернете на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. В этой информации содержатся противоречивые и запугивающие сообщения, цель которых усложнить коммуникацию официальных европейских органов с населением по поводу борьбы с пандемией коронавируса.

"Основная цель дезинформации Кремля - обострить кризис здравоохранения в западных странах", - говорится в документе.

Специализированная база данных ЕС зафиксировала почти 80 случаев дезинформации относительно коронавируса с 22 января.

В свою очередь в Кремле опровергли обвинения, заявив, что они необосновани и лишены здравого смысла.

Представитель Кремля Дмитрий Песков указал на отсутствие в документе ЕС конкретного примера или ссылки на определенные медиа.

"Мы снова говорим о некоторых необоснованных обвинениях, которые, видимо, являются следствием антироссийской одержимости", - сказал Песков.

Ранее "Страна" писала о том, что в России число подхвативших коронавирус за сутки выросло почти на треть.

Также мы сообщали, что стало известно, пустят ли жителей "ДНР" и "ЛНР" за паспортами в Россию с 18 марта.