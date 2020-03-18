Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов, который заразился коронавирусом, не посещал заседания Согласительного совета в понедельник и пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 17 марта. С выходных он находится на самоизоляции.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Действительно, Министерство здравоохранения Украины подтвердило случай COVID-19 у народного депутата. Это Сергей Шахов из группы "Доверие" - свое видеообращение он опубликовал. Уже установлено, что он не посещал заседания Согласительного совета в понедельник и пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 17 марта. С выходных находится на самоизоляции дома", - сообщила она.

По ее словам, вернувшись из-за границы, Шахов присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики.

"Всем членам комитета, а также тем, кто непосредственно контактировал с Шаховым рекомендована самоизоляция на 14 дней. Сейчас список контактов уточняется", - отметила Кравчук.

При этом она подчеркнула, что тем, кто не контактировал с депутатом напрямую, не нужна самоизоляция.

"Тест на коронавирус без симптомов заболевания (высокая температура, сухой кашель, ломота) проходить не нужно", - заявила замглавы фракции.

Также Кравчук сообщила, что сама не контактировала с Шаховым, чувствует себя хорошо и в самоизоляции не нуждается.

Скриншот: Facebook/Yevheniya Kravchuk

Напомним, сегодня стало известно, что в Раде появился первый заболевший коронавирусом. Им стал депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов. Первыми о его болезни сообщили источники "Страны" в "Слуге народа". Однако сначала сам депутат опроверг эту информацию.

Позже депутаты "Слуги народа" начали заявлять, что действительно один из нардепов подхватил covid-19. Затем сам Шахов подтвердил коронавирус и записал видеообращение. В итоге информацию о его заболевании подтвердили и в МОЗ. Отметим, что с 8 по 11 марта Сергей Шахов был в Европе - по нашим данным, во Франции.