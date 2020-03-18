Цена нефти марки Brent продолжает пробивать очередное дно. Так, котировки упали ниже $27 за баррель впервые с ноября 2003 года.

Об этом гласят данные экономического портала Investing.

Так, по состоянию на 15:36 по Киеву цена на майский фьючерс эталонного бренда Brent составила $26.91, что на $1.82 (6.33%) меньше, чем показатели после закрытия лондонской биржи ICE Futures. Стоит отметить, что это очередной антирекорд - сейчас нефть этой марки стоит дешевле чем в ноябре 2003 года.

В свою очередь нефть марки WTI также подешевела. В то же время фьючерсы на май в рамках торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоили $24,65 - это на $2,68 (9,81%) меньше, чем к моменту вчерашнего закрытия.

Напомним, что около полудня в среду WTI опустилась до 17-летнего минимума.

Ранее мы писали, что 6 марта Россия и страны-участницы ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти. В результате провала переговоров Саудовская Аравия увеличила объем добычи нефти на миллион баррелей в сутки.