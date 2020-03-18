Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил главам областных государственных администраций обеспечить вывоз людей с авто- и железнодорожных вокзалов, куда 18 марта должны прибывать рейсы, выехавшие еще до запрета межобластного и междугороднего сообщения.

Об этом Шмыгаль заявил в ходе сегодняшнего заседания правительства.

"Главам облгосадминистраций поручено с 18 марта безотлагательно обеспечить вывоз из авто- и железнодорожных вокзалов граждан, которые прибыли, которые пытаются попасть домой. Министерству внутренних дел - обеспечить правопорядок и проконтролировать вывоз граждан с авто- и железнодорожных вокзалов в соответствии с установленным регламентом - не более 10 человек..." - сказал премьер-министр.

Также, по словам Шмыгаля, областные власти и полиция должны проконтролировать, чтобы спекулянты не завышали стоимость перевозок с вокзалов.

"Мы слышим, что пытаются нажиться на желании людей выехать и устанавливают космические цены за перевозку. Просьба обеспечить вывоз людей, в случае необходимости - нерегулярными рейсами", - сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, эти меры должны быть обеспечены на протяжении двух дней, 18 и 19 марта.

Видео: YouTube/ КабМін. Шмыгаль про вокзалы - с 44:25

Напомним, "Укрзализныця" с 18 марта закрывает ж/д вокзалы, а к кассам на возврат билетов пускают по 10 человек.