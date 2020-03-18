КП "Киевпастранс" будет лишать премий или даже увольнять водителей, которые будут пускать в транспортное средство более 10 человек.

Об этом заявил на брифинге гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко 18 марта.

"Контролируются водители, кондукторы. Мы обратились в полицию за помощью нам в контроле данной ситуации, потому что очень много людей сегодня вышли на улицы (18 марта - Ред.)...Мы стараемся как-то предупреждать, что уже есть 10 человек в подвижном составе, поэтому просим дождаться другого подвижного состава. Да, мы будем наказывать водителей. Уже есть приказ от предприятия. Это будет дисциплинарная ответственность. Это от лишение премии вплоть до увольнения", - заявил он.

Левченко отметил, что уже имеет несколько фамилий водителей 3-4 маршрутов и впоследствии будет решаться вопрос о их наказании, но контроль вопроса относительно 10 человек должен осуществлять при участии Нацполиции.

По его словам, вечером 18 марта водители будут осуществлять перевозки с участием представителя правоохранительного органа.

Он добавил, что сейчас по городу работает около 1500 транспортных средств коммунального предприятия: более 700 автобусов, 400 троллейбусов, 300 трамваев. Подвижной состав дважды обрабатывают дезинфицирующем средством: перед движением и перед заездом в депо.

Сейчас дезинфицирующего средства на складах КП хватит на 45-50 дней, хотя в предприятии заверили, что работают над тем, чтобы осуществлять новые закупки.

Ранее "Страна" рассказывала, как в общественном транспорте Киева соблюдают правила карантина.

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