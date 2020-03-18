Украинцев, которые застряли в Европе, не будут бесплатно эвакуировать. Вместо этого авиакомпания Sky Up открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из 17 городов по льготным ценам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-брифинге в среду после заседания Кабмина, передает "Интерфакс-Украина".

Как он сообщил, МИД вместе с Мининфраструктуры и Sky Up договорились создать модели вывоза граждан Украины самолетами, в том числе через специальные хабы.

"Совместно поработали МИД, Мининфраструктуры и авиакомпания SkyUp и нам удалось достичь договоренностей в развитие вчерашнего заявления президента Владимира Зеленского о создании модели вывоза украинцев с других стран самолетами, в том числе через специальные хабы, которые мы создали", - заявил Кулеба.

Он добавил, что в SkyUp согласились помочь правительству и перевозчик уже начинает продажу билетов на рейсы из городов по всему ЕС.

"Компания SkyUp открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллин, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон", - сказал глава министерства.

По словам министра, эти билеты будут доступны по льготным ценам, а купить их можно будет через сайт авиакомпании.

"Этот перечень будет расширяться. Мы рассчитываем, что другие авиаперевозчики также примут в этом активное участие", - заявил в ходе пресс-брифинга министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также напомнил, что Кабмин принял постановление, ограничивающее рост цен на авиабилеты.

"Для более удаленных локаций, если вы еще не запланировали дорогу и у вас нет билетов… Вам нужно добраться в хабы – их перечень мы определили и отдельно дадим, - и уже из хабов будут организованы спецрейсы для возвращения наших граждан в Украину", - заявил Криклий.

Напомним, более 3,6 тысяч граждан Украины за границей зарегистрировались в украинских посольствах и попросили вернуть их домой. Позже в МИД Украины назвал города в Европе, откуда могут забрать не успевших вернуться домой украинцев.

Также мы писали, что МАУ запустит дополнительные рейсы в Европу для эвакуации украинцев.