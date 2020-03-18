В распоряжении "Страны" появилось фото, на котором запечатлено рукопожатие премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и нардепа группы "Доверие" Сергей Шахова, который, как выяснилось болен коронавирусом.

По словам автора фото, оно было сделано 6 марта, в день, когда Денис Шмыгаль выступал в Раде во время часа вопросов правительству.

Напомним, что коронавирус у Сергея Шахова выявили после поездки во Францию, которая длилась с 8 по 11 марта.

Напомним, сразу после поездки во Францию и еще до подтверждения заболевания коронавирусом Сергей Шахов посещал заседание комитета Верховной Рады по экологии, на котором присутствовали 11 его коллег.

Также мы сообщали, что все нардепы, контактировавшие с Шаховым, пройдут тесты на коронавирус.