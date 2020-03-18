В Одессе на улицы города не пустили 80% маршруток
В Одессе, на фоне ужесточения правил пользования общественным транспортом, утром не курсировали до 80% маршрутных такси.
Об этом информирует издание "Думская" в среду, 18 марта.
По данным журналистов, жители Одессы ломятся в трамваи и троллейбусы, правила введенные Кабинетом министром касательно ограничения количества пассажиров до 10 человек не выполняются.
Также опубликована информация касательно того, сколько процентов маршруток в различных автопредприятиях не вышли на линии: "Севертранс" (отсутствует на маршрутах 65% автобусов), "Турист" (30%), "Віраж" (35%), "Швидкі Автобусні Маршрути" (30%), "Авторух Сервіс" (35%), "АТП Кіностудія" (30%), "Автотранс-Україна" (40%), "Страс Транс" (40%), "Гленкор-ЮГ" (20%).
Фото: Думская
Так, остановки общественного транспорта заполнены людьми, а на конечных станциях пассажиров через громкоговоритель призывают не толпиться в троллейбусах и трамваях. Данная проблема сегодня поднималась и на заседании горсовета Одессы.
В свою очередь замдиректор департамента транспорта Сергей Щербань считает, что часть водителей остались дома и соблюдают карантинный режим.
Фото: Думская
"Другие боятся, что сядет больше десяти пассажиров, а штраф будет 17 тысяч гривен. Это причина того, что 50% транспорта в Одессе не вышло сегодня на маршруты. Мы направили своих инспекторов, чтобы разъяснить людям, как им действовать. Мы в постоянном контакте в руководством всех парков", - заверил чиновник.
Напомним, что в среду, 18 марта, в Украине вступили новые правила пользования общественным транспортом, продиктованные карантином.
Также мы писали о том, как в киевском муниципальном транспорте соблюдаются экстренные меры принятые на фоне коронавируса.