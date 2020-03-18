В среду, 18 марта, Комитета гуманитарной и информационной политики решил провести дополнительные консультации и отложить законопроект депутата Максима Бужанского, который предполагает отмену нормы закона о языке, по которой все русскоязычные школы должны перейти на украинский язык с сентября этого года.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Отметим, что этот Комитет определен, как основной для проекта Бужанского. Комитет поставил на голосование вопрос, рекомендовать ли Раде поставить проект Бужанского за основу. Инициативу поддержал только один человек - Юрий Павленко (ОПЗЖ).

В итоге было решено провести дополнительные консультации по этому проекту и отложить его. То есть, до окончания этих консультаций Комитет не будут рекомендовать Раде его рассмотрение.

Напомним, 10 декабря Бужанский подал в Раду закон об отмене языкового закона. Однако глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики, "слуга народа" Александр Ткаченко выступил с критикой проекта.

Как сообщалось, 13 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал дискриминационный для русскоязычных закон о среднем образовании. В документе говорится, что учиться на русском языке можно будет только в детсадах и начальных классах. Дальше, во время получения среднего образования, нацменьшинства имеют право изучать свои языки только как предмет, то есть этой нормой у них отобрали право на получение среднего образования на своем языке. "Страна" подробно писала о том, что означает этот законопроект в материале "Прописка, поборы, хоумскул. 12 главных новаций закона о среднем образовании".

Также мы рассказывали, о том, что написано о русском языке в законе о среднем образовании.